شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقضى الإجازة رفقة عبد الله السعيد وحجازى على الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، صورته عبر استورى صفحته على إنستجرام، رفقة عبد الله السعيد لاعب الزمالك، وأحمد حجازى المحترف بصفوف نيوم السعودى، أثناء قضاء الأجازة الصيفية على أحد الشواطئ.

ويقضى لاعبو كرة القدم فى الوقت الحالى إجازة نهاية الموسم، قبل انطلاق فترات الإعداد للموسم الجديد.



محمد صلاح وعبد الله السعيد وأحمد حجازى

وتشهد الساعات القليلة القادمة تواصل جون ادوارد المدير الرياضى الجديد لنادى الزمالك مع عبد الله السعيد لاعب الفريق، لعقد جلسة للاتفاق على تجديد عقد اللاعب مع الأبيض، حيث انتهى عقده بنهاية الموسم المنقضى.

ومن المقرر أن يعقد جون إدوارد جلسة مع السعيد بعد عودة الأخير من ألمانيا، لتحديد مطالب اللاعب النهائية، وكذلك تقديم عرض الزمالك بما يتناسب مع إمكانيات اللاعب، فى محاولة للوصول إلى نقطة اتفاق فى هذا الملف.

وكان عبدالله السعيد طلب التجديد مقابل 35 مليون فى الموسم على أن يكون العقد الجديد لمدة موسمين، بينما عرض الزمالك 25 مليون ليكون العقد لمدة موسم واحد فقط، ورحب اللاعب بالتجديد موسم وكان يتبقى الاتفاق على المقابل المادى.

وكان مجلس الزمالك قد أعلن أمس تولى جون إدوارد منصب المدير الرياضى لقطاع كرة القدم فى النادى، على أن يكون مسؤولاً عن إدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم، ومنحه كافة الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم فى النادى، والتعامل مع مختلف ملفات كرة القدم، وسط رغبة كبيرة فى الاستفادة من قدراته لتحقيق الأهداف المطلوبة وبما يلبى طموحات جماهير الزمالك.