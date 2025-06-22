شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة منتخب اليد: قدمنا ملحمة أمام إسبانيا وأحلامنا بلا حدود فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

أبدى نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب ببطولة العالم في بولندا، سعادته الغامرة، بعد الفوز على إسبانيا اليوم فى ختام الدور التمهيدى، وتحقيق الفوز الثالث علي التوالي بعد السعودية والبحرين.

وأكد خشبة أن شباب مصر كانوا على قدر المسؤولية وقدموا مباراة رائعة أمام الماتدور الإسباني الذي يضم بين صفوفه 5 لاعبين شاركوا في الأولمبياد الماضية

وأشاد أمين صندوق اتحاد اليد، بالجهاز الفني بقيادة المخضرم مجدي أبو المجد لتجهيز اللاعبين لكل مباراة في أفضل شكل ممكن.

وأضاف أن منتخب الشباب أحلامه بلا حدود في بطولة العالم مطالبا الجميع ببذل أقصى جهد ممكن لاستمرار النتائج المميزة.

نجح منتخب الشباب في تحقيق انتصار مهم على إسبانيا اليوم 30/29 ليحقق العلامة الكاملة بالدور التمهيدي ويصعد كأول المجموعة للدور المقبل من البطولة العالمية.