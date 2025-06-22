شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعاقد مع إيمان حسن لتدعيم فريق "كرة القدم النسائية" والان مع تفاصيل الخبر

أعلن شادي محمد، مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع إيمان حسن؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن اللاعبة وقعت على عقود انضمامها للفريق لمدة موسمين، وتم الانتهاء من كافة ‏الإجراءات الخاصة بقيدها في قائمة الفريق للموسم الجديد.

وسبق أن أعلن النادى الأهلى، التعاقد مع سارة خالد لتدعيم صفوف الفريق الكرة النسائية، استعدادا للموسم الجديد في دورى الكرة النسائية، لتكون أولى صفقات المارد الأحمر في الموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الأهلى لفريق الكرة النسائية عبر "فيس بوك"، فيديو لإسراء خالد معلقا عليه: "نسر جديد هبط فى الجزيرة.. سارة خالد أهلاوية".