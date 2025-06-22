شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد نهائيات أول بطولة أفريقية لكرة القدم العلم "Africa Flag 2025" والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نهائيات النسخة الأولى من البطولة الأفريقية لكرة القدم العلم (Flag Football)، والتي انطلقت فعالياتها يومي 20 و21 يونيو الجاري بالقاهرة، تحت مسمى "AFRICA FLAG 2025"، وينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكية (IFAF)، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم الأمريكية برئاسة المهندس علي رفيق، وذلك على ملاعب نادي Club One التابع للمصرية للاتصالات.

وتعد البطولة هي الأولى من نوعها على مستوى القارة الأفريقية، بمشاركة منتخبات تمثل عددًا من الدول الأفريقية، في إطار نشر اللعبة وتعزيز حضورها في المنطقة، تمهيدًا لإدراجها في المنافسات الرسمية على المستويات الإقليمية والدولية.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن فخره باستضافة مصر لهذا الحدث الرياضي القاري، مؤكداً أن احتضان البطولة يعكس مكانة مصر الرائدة في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية الكبرى، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية قوية وخبرات تنظيمية متميزة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدعم بقوة جميع الرياضات، التقليدية منها والمستحدثة، وتعمل على تعزيز دور الرياضة كأداة فعّالة لبناء الإنسان وتعزيز الروابط بين الشعوب.

كما أثنى وزير الشباب والرياضة على جهود الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكية في التوسع بالقارة الأفريقية، والدور المتنامي للاتحاد المصري في نشر اللعبة محلياً وتطوير كوادرها الفنية والتحكيمية، مشيراً إلى أهمية مثل هذه البطولات في دعم التنوع الرياضي وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.

من جانبه، أشاد مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكية بالتعاون المثمر مع الجانب المصري، والتنظيم المميز للبطولة، مؤكدين أن القاهرة أصبحت وجهة أساسية للأنشطة الرياضية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتشهد بطولة AFRICA FLAG 2025 مشاركة عدد من المنتخبات الوطنية من مختلف أنحاء القارة، من بينها منتخبات "نيجيريا، المغرب، الكاميرون، تونس، السنغال، أوغندا"، بالإضافة إلى المنتخب المصري المضيف.



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