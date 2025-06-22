شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع البرتغالى باولو بينتو لتدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، عن حقيقة التعاقد مع البرتغالى باولو بينتو المدير الفني السابق لعدد من المنتخبات "البرتغال وكوريا الجنوبية والإمارات"، ليتولى قيادة الفارس الأبيض فى الموسم المقبل.

وقال المصدر، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه لم يتم التعاقد مع باولو بينتو، ولم يكن المدير الفنى المقبل لفريق الزمالك، مشيرًا إلى أن المدير الرياضى الجديد اقترب من حسم اسم المدرب.

ويستعد مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، للإعلان عن المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعدما تم تعيين جون إدوارد فى منصب المدير الرياضى، والذى سيكون من ضمن مهامه ملف التعاقد مع المدير الفنى واللاعبين.

ويرتب الزمالك لتكون الخطوة الثانية بعد الإعلان عن تعيين جون إدوارد هى الإعلان عن هوية المدير الفنى الجديد، خاصة أن لجنة التخطيط اقتربت من حسم هذا الملف بالتعاون مع جون إدوارد.

وبدأ جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، ممارسة مهامه داخل القلعة البيضاء بتوزيع الأدوار على فريق العمل الخاص به، تمهيدًا لوضع رؤية شاملة لملف صفقات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويعمل إدوارد بالتنسيق الكامل مع الإدارة لاختيار الصفقات بعناية شديدة، مستندًا إلى خطة مدروسة تشمل تحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، إلى جانب وضع آلية واضحة لتسويق بعض لاعبي الفريق بما يحقق الاستفادة الفنية والمالية للنادي.