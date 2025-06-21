دورة كوينز: ليهيتشكا يفاجأ درايبر ويبلغ النهائي

الرياص - اسماء السيد - لندن : فاجأ التشيكي ييري ليهيتشكا المصنف الثلاثين عالميا، البريطاني جاك درايبر السادس باقصائه من الدور نصف النهائي ليبلغ نهائي دورة كوينز العشبية الانكليزية في كرة المضرب (500 نقطة) السبت في الدور نصف النهائي.

وحقّق ليهيتشكا 36 كرة رابحة مع 16 إرسالا ساحقا لينهي آمال درايبر ببلوغ نهائي الدورة التحضيرية لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى، للمرة الاولى.

ويلتقي إبن الـ 23 عاما في النهائي مع الفائز بين الاسباني كارلوس ألكاراس بطل رولان غاروس ومواطنه روبرتو باوتيستا أغوت الاحد.

وقال ليهيتشكا "هذا يعني الكثير. لا تقابل لاعبا مثل جاك كل يوم، إنه منافس مذهل".

وتابع "ليس من السهل استخدام إرسالي (على الملاعب العشبية)، لكنني أعمل على تحسينه منذ أسابيع. أنا سعيد به".

وكان درايبر يمني النفس بأن يصبح أول بريطاني يحرز لقب دورة كوينز منذ أندي موراي الفائز بها للمرة الاخيرة في عام 2016.

لكن درايبر المصنف السادس عالميا سيتعين عليه الانتظار لعام إضافي بعد أداء مليء بالاخطاء في مواجهة ليهيتشكا.