بطولة انكلترا: نوتنغهام فوريست بمدد عقد مدربه سانتو لثلاث سنوات

الرياص - اسماء السيد - لندن : جدد نادي نوتنغهام فوريست الانكليزي عقد مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو لثلاث سنوات، بعد أن قاد الفريق للتأهل الى احدى المسابقات القارية في كرة القدم.

وقاد إبن الـ 51 عاما فوريست لاحتلال المركز السابع في ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز الموسم الماضي، ليضمن مشاركته القارية الاولى منذ موسم 1995 1996.

وبعد أن كافح لتفادي الهبوط في أول موسمين له بعد العودة الى مصاف الدرجة الممتازة بعد غياب لـ 23 عاما، كان فوريست في طريقه للتأهل الى دوري أبطال أوروبا.

الا ان تراجعه في المراحل الاخيرة جعله يكتفي باحتلال المركز السابع وبالتالي المشاركة الموسم المقبل في مسابقة كونفرنس ليغ، على الرغم من حادثة نزول مالك النادي، رجل الأعمال اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس، الى الملعب وانفجاره غضبا على سانتو بعد التعادل امام ليستر الهابط الى الدرجة الثانية 2 2.

وقال في حينها قائد مانشستر يونايتد السابق والناقد الفني غاري نوفيل إن المدرب البرتغالي كان عليه الاستقالة احتجاجا على هذا التصرف.

الا ان مدرب ولفرهامبتون وتوتنهام السابق جدد التزاله مع النادي وشكر ماريناكيس على دعمه منذ تعيينه في كانون الأول/ديسمبر 2023.

وقال نونو في بيان للنادي "يسرني أن أتمكن من مواصلة مشوارنا في هذا النادي الرائع".

وأضاف "منذ انضمامي إلى فوريست، عملتُ بجد لبناء رابط مميز بين اللاعبين والجماهير وجميع العاملين في النادي، مما ساعدنا على تحقيق إنجازات رائعة الموسم الماضي.

"أود أن أشكر مالكنا، السيد ماريناكيس، على دعمه ومساندته الدائمة. من المهم بالنسبة لي أن أتمتع بعلاقة قوية مع المالكين، وقد استمتعنا كثيرا بالعمل معا منذ انضمامي إلى فوريست".

بدوره، أشاد ماريناكيس بالتأثير الكبير لنونو وجدد رغبته بأن يكون الفريق المتوج بطلا لأوروبا مرتين سابقا منافسا على الالقاب الكبرى مرة أخرى.

قال ماريناكيس "نتمتع بعلاقة قوية ومتينة معا".