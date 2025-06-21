شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن عبد الغفار مدربا عاما بالترسانة فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد مسئولو الترسانة مع مؤمن عبد الغفار نجم الفريق الأسبق للعمل مدربا عاما للشواكيش، بصحبة عطية السيد المدير الفني للفريق، حتى يكون الجهاز المعاون للمدير الفنى من أبناء النادى.

جاءت هذه الخطوة من جانب مجلس الإدارة بعد نجاح مؤمن عبد الغفار في القيادة الفنية لإحدى فرق قطاع الناشئين بزد أف سي، واستطاع الحصول على الدورى، بالإضافة لإخراجه بعض اللاعبين.

ويحاول مجلس إدارة الترسانة إضفاء جو من الاستقرار الفني على الجهاز الفني بعد الضغوط التي مورست على طارق سعيد رئيس النادى والمشرف العام على فريق الكرة من أجل إنهاء التعاقد مع المدير الفني بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق معه خلال مباريات الموسم المنقضى.