شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يغادر معسكر الأهلى ويستعد للعودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

غادر إمام عاشور لاعب الأهلي معسكر الفريق الأحمر في أمريكا، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني، عقب تعرضه للإصابة بكسر في عظمة الترقوة وإجراء عملية جراحية في الولايات المتحدة.

وتعرّض إمام عاشور للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته في مباراة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وتأكد غيابه فترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وفضل إمام عاشور البقاء مع بعثة الأهلي ودعم زملائه في أمريكا بعد تعرضه للإصابة، وحرص على التواجد في أرضية ملعب ميتلايف لمؤازرة فريقه في مباراته الأخيرة أمام بالميراس البرازيلي.

ويستعد إمام عاشور للعودة إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، على أن يستكمل برنامجه التأهيلي في القاهرة، قبل أن يعود مع بداية فترة التحضير لخوض منافسات الموسم الموسم الجديد.