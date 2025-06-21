شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مصريين فى نصف نهائى بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بالبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

نجح 8 مصريين في التأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA، والمقامة في مدينة ساوباولو البرازيل خلال من 15 إلى 23 يونيو الجاري.

ويواجه اللاعب محمد مصطفى نظيره جيليدين لاعب منتخب كازاخستان في دور قبل النهائي لوزن 120 كجم، كما يلاقي اللاعب باسل محمد سبيتجين لاعب منتخب كازاخستان في وزن 57 كجم.

كما يواجه اللاعب أحمد سامي نظيره كالاو لاعب منتخب بنين، في وزن 102 كجم، وفي الدور ذاته تلاقي اللاعبة روان ياسر اللاعبة واينكودب لاعبة منتخب بنين في وزن تحت 72 كجم، كما تلاقي داليا إبراهيم اللاعبة آمال لاعبة منتخب الجزائر في وزن تحت 47 كجم.

وتلتقي اللاعبة عبير حسن، اللاعبة ابوسيلاا فيرجارا لاعبة منتخب بيرو في وزن تحت 52 كجم، وتلاقي اللاعبة حبيبة محمد اللاعبة جونذليز لاعبة منتخب المكسيك في وزن تحت 70 كجم، كما يواجه اللاعب إسماعيل عواد اللاعب بويكيتب لاعب منتخب سورينام في وزن 70 كجم.

ويترأس بعثة الفراعنة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA محمود سعيد وكابتم رمضان نعمان مدرب للمنتخب.