شكرا لقرائتكم خبر عن غياب المحترفين.. المحلة يبدأ الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة علاء عبدالعال (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد لاعبو فريق غزل المحلة إلى التدريبات الجماعية اليوم تحت القيادة الفنية الجديدة لعلاء عبد العال استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد مطلع أغسطس القادم.

وغاب جميع اللاعبين المحترفين لغزل المحلة بسبب تواجدهم في بلادهم على أن ينضموا إلى التدريبات الجماعية في وقت لاحق.

كان مسئولو غزل المحلة أعلنوا عن تعيين علاء عبدالعال مديراً فنياً للفريق الأول استعدادًا لانطلاق مباريات الدورى المصرى الموسم المقبل.

ويأتي الجهاز المعاون له كالتالى: محمد عدلي مدرب عام، محمود صبحي مدرب، عبدالرحمن فهمي مدرب، محمود فتحي مدرب حراس مرمى، حنفي عبدالمقصود معد بدني، أحمد عبدالرزاق محلل أداء، أحمد سيد إصابات ملاعب وتأهيل.