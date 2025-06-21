شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى زكى يوقع لفريق حرس الحدود عقب الرحيل من غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع محمد حمدى زكى مهاجم فريق غزل المحلة السابق على عقود انضمامة لفريق حرس الحدود خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الساحلى الموسم المقبل.

ولم يُجدد محمد حمدي زكي تعاقده مع فريقه غزل المحلة حتى الآن، ما دفعه لعقد جلسة مع مسئولي نادي حرس الحدود خلال الساعات الماضية، تم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد.

وعاد لاعبو فريق حرس الحدود، تحت قيادة المدير الفني الجديد عبد الحميد بسيونى، إلى التدريبات الجماعية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وتولى عبد الحميد بسيونى القيادة الفنية لفريق حرس الحدود الموسم المقبل خلفا للمدرب أحمد عيد عبد الملك الذى تقدم باعتذار عن عدم استكمال المهمة.

وكان حصد فريق حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل برصيد 24 نقطة الموسم المنتهى.