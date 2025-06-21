شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ فترة الإعداد وجلسة تحفيزية من المشرف على الكرة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكي المدير الفني، وأدى الفريق أول حصة تدريبية بعمل القياسات الطبية والبدنية لجميع اللاعبين.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي ، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، على عقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق فترة الإعداد، للتأكيد على أهمية الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد حتى يدخل الفريق منافسات الدوري الممتاز في أفضل جاهزية فنية وبدنية.

ووجه فتحي الشكر للاعبين والجهاز الفني على المجهود المبذول الموسم الماضي مؤكدا على القادم يحتاج استمرارية على نفس نهج الإصرار والجدية والتركيز لتقديم ما يليق باسم المقاولون العرب ووضعه في المكانة التي تليق باسم النادي ومكانته بين كبار الكرة المصرية.



فريق المقاولون العرب يبدأ الاستعداد للموسم الجديد



جلسة المشرف على الكرة مع الجهاز الفنى والفريق