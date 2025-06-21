شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عماد أوكا أفضل لاعب فى مباراة شباب اليد أمام إسبانيا فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

حصل محمد عماد أوكا، لاعب منتخب شباب كرة اليد ، على لقب أفضل لاعب فى فوز منتخب بلاده على نظيره الإسبانى بنتيجة 30-29، فى ختام لقاءات دور المجموعات ببطولة العالم، المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجارى فى بولندا عبر قناة أون سبوت.

ونجح منتخبنا فى تحقيق فوزين فى أول جولتين على السعودية والبحرين، وحجز تذكرة التأهل إلي الدور المقبل، ولكنه اليوم في صدام صعب مع نظيره الإسباني لحسم صدارة المجموعة.

جاءت قائمة منتخب شباب اليد كالتالى: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.