شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ استلام أوراق ترخيص الأكاديميات حتى 25 يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ الاتحاد المصرى لكرة القدم تلقى الأوراق الخاصة بترخيص الأكاديميات بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، ويستمرحتى 25 يوليو المقبل.
وحدد اتحاد الكرة المستندات المطلوب تسليمها لتسجيل الأكاديميات كالتالى:
- مستخرج رسمى من السجل التجارى للأكاديمية موضحا به نشاط الأكاديمية.
- البطاقة الضريبية.
- عقد ملكية أو إيجار ملعب الأكاديمية لمدة عام على الأقل أو عقد إتفاق مع أحد الأندية أو الهيئات الرياضية ينص على استخدام الملاعب الخاصة بها.
- مكان الأكاديمية والفرع التابع لها الأكاديمية.
- اسم المدير الفنى للأكاديمية والسيرة الذاتية وما يثبت أنه مقيد بالاتحاد المصرى لكرة القدم.
- بيان بأسماء السادة المدربين والإداريين المسئولين فى الأكاديمية وسيرتهم الذاتية والرخص الخاصة بهم.
- عدد المسابقات والفئات التى سوف تشارك فيها الأكاديمية ( على أن يتم سداد رسوم الإشتراك بالمسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم).
- رسوم استمارة طلب ترخيص للإشتراك بدورى الأكاديميات 500 جنيه.
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