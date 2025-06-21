شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ استلام أوراق ترخيص الأكاديميات حتى 25 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الاتحاد المصرى لكرة القدم تلقى الأوراق الخاصة بترخيص الأكاديميات بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، ويستمرحتى 25 يوليو المقبل.

وحدد اتحاد الكرة المستندات المطلوب تسليمها لتسجيل الأكاديميات كالتالى:

- مستخرج رسمى من السجل التجارى للأكاديمية موضحا به نشاط الأكاديمية.

- البطاقة الضريبية.

- عقد ملكية أو إيجار ملعب الأكاديمية لمدة عام على الأقل أو عقد إتفاق مع أحد الأندية أو الهيئات الرياضية ينص على استخدام الملاعب الخاصة بها.

- مكان الأكاديمية والفرع التابع لها الأكاديمية.

- اسم المدير الفنى للأكاديمية والسيرة الذاتية وما يثبت أنه مقيد بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

- بيان بأسماء السادة المدربين والإداريين المسئولين فى الأكاديمية وسيرتهم الذاتية والرخص الخاصة بهم.

- عدد المسابقات والفئات التى سوف تشارك فيها الأكاديمية ( على أن يتم سداد رسوم الإشتراك بالمسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم).

- رسوم استمارة طلب ترخيص للإشتراك بدورى الأكاديميات 500 جنيه.