شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. الاتحاد السكندري يفسخ عقد محمود متولي والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري أن إدارة الكرة بزعيم الثغر اتفقت على فسخ عقد محمود متولى بالتراضي بين الطرفين، بعد موسم واحد قضاه بين صفوف الفريق السكندري.

وكان الخليج 365 قد أكد أن مسئولي نادي الاتحاد السكندري يدرسون فسخ عقد محمود متولي مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وعدم استمراره مع الفريق، بعد موسم واحد من انضمامه إلى زعيم الثغر قادما من النادي الأهلي.

وأكد الخليج 365 أن مسئولى الاتحاد السكندرى كانوا يخططون لإنهاء الارتباط مع محمود متولي، فى ظل كثرة الإصابات التي تداهمه، وكانت سبباً فى رحيله عن الأهلي أيضا، لاسيما أن الفريق لا يستفيد من خدماته بالشكل الكافي، بخلاف أن اللاعب يتقاضى راتبا سنويا كبيرا ويعد مرهقا لخزينة النادي.