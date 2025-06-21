الامارات | العين ثاني أقل متوسط أعمار للاعبين بين الفرق العربية في مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتل فريق العين المركز الـ12 بين الأندية الـ32 المشاركة في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أميركا من حيث متوسط أعمار لاعبي مونديال الأندية بمعدل (28.2 سنة)، فيما يأتي بالمرتبة الثانية بين الأندية العربية الخمسة الحاضرة في العرس العالمي الكبير.

وأوضحت الإحصائيات الرسمية لموقع البطولة أن فريق سالزبورغ النمساوي جاء بالمركز الأول بامتلاكه أقل متوسط أعمار لاعبين بلغ (22.7 سنة)، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ(24.3 سنة).

وجاء الوداد المغربي في صدارة الأندية العربية من حيث المعدل العمري الأصغر بمعدل (27.7 سنة)، متشاركاً مع بنفيكا البرتغالي بالمركز الـ 11 على مستوى البطولة، بفارق ضئيل عن باتشوكا المكسيكي (27.1 سنة) الذي حل بالمركز العاشر.

وحل الترجي التونسي بالمرتبة الثالثة عربياً، و15 ضمن قائمة أندية البطولة بمعدل (28.5 سنة)، يليه الأهلي المصري بالمرتبة الرابعة عربياً والـ 17 في البطولة بمعدل (28.7 سنة)، وآخرهم الهلال السعودي بمعدل عمري بلغ (29.3 سنة) الذي وضعه بالمرتبة 24 على قائمة البطولة.

ويعد فريقي أولسان الكوري الجنوبي، وفلومينينسي البرازيلي، الأكبر من حيث متوسط أعمار اللاعبين في البطولة إذ يتشاركان بمعدل (31.2 سنة).

وتعد مشاركة العين في البطولة، بصفته بطلاً لقارة آسيا في النسخة قبل الماضية، وحرصت إدارة النادي قبل التوجه إلى مونديال الأندية في أمريكا، على إبرام صماني صفقات جديدة، وينافس العين في دوري المجموعات، ضمن المجموعة السابعة، واستهل أولى مبارياته في المجموعة بالخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي 0-5، قبل أن يخوض اليوم مباراته الثانية أمام مانشستر سيتي الذي فاز في مباراته الافتتاحية على الوداد المغربي بنتيجة 2-0.