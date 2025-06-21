مونديال الاندية: غياب مبابي عن مواجهة باتشوكا

الرياص - اسماء السيد - بالم بيتش، فلوريدا (الولايات المتحدة) : يغيب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الاسباني عن المباراة الثانية لفريقه امام باتشوكا المكسيكي في كأس العالم للاندية في كرة القدم المقررة في مدينة تشارلوت الاحد، بحسب ما أفاد مصدر في "النادي الملكي" لوكالة فرانس برس.

تم نقل مبابي إلى المستشفى الخميس لإجراء الفحوصات والعلاج بعد إصابته بالتهاب في المعدة والأمعاء، قبل أن يخرج لاحقا.

وذكر مصدر بالنادي أن مبابي يتحسن "شيئا فشيئ"، لكنه لن يسافر مع زملائه في الفريق لمباراة الأحد أمام باتشوكا.

وغاب ابن الـ 26 عاما عن المباراة الافتتاحية بسبب المرض نفسه والتي تعادل فيها امام الهلال السعودي 1 1 في أول مباراة لمدربه شابي ألونسو.

وخاض لاعب فريق الرديف للريال غونسالو غارسيا (21 عاما) المباراة الاخيرة اساسيا مكان مبابي وافتتح التسجيل لفريق العاصمة الإسبانية ضد النادي السعودي.