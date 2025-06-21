نهائي أن بي ايه: لقب أول لإنديانا أم أوكلاهوما؟

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : سيحرز أوكلاهوما سيتي ثاندر أو ضيفه إنديانا بايسرز لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) للمرة الأولى في تاريخه، عندما يتواجهان الأحد في مباراة سابعة حاسمة من الدور النهائي.

يُعدّ نظام النهائي الحالي القائم على سبع مباريات ممكنة آخرها حاسمة للقب "قمة رياضتنا"، بحسب موزع إنديانا ونجمها تايريز هاليبورتون الذي تتركز عليه الأنظار الأحد الساعة السابعة بتوقيت أوكلاهوما سيتي (00.00 ت غ).

وسيخوض الفريقان المباراة رقم 7 العشرين في تاريخ دوري أن بي ايه، والأولى منذ 2016 عندما هزم كليفلاند كافالييرز ونجمه ليبرون جيمس خصمه غولدن ستايت ووريرز وموزعه ستيفن كوري.

في تلك المباراة، كتب "الملك" جيمس فصلا من تاريخه الزاخر، عندما صد كرة (بلوك) استعراضية فوق رأس أندريه إيغودالا قبل دقيقتين من نهاية الوقت وكانت النتيجة متعادلة 89 89 على أرض ووريرز، قبل أن يحسم كافالييرز المباراة 93 89 وتاليا الدوري.

وكان ليبرون تألق في المباراة السابعة السابقة في 2013، مسجلا 37 نقطة لميامي هيت الفائز على سان أنتونيو سبيرز.

وترك نجوم كبار بصماتهم على المباريات السابعة في الدوري، على غرار الراحل كوبي براينت مع ليكرز عام 2010 أمام بوسطن سلتيكس، النيجيري حكيم أولاجوون مع هيوستن روكتس عام 1994 أمام نيويورك نيكس وجيمس وورثي مع ليكرز عام 1988 أمام ديترويت بيستونز.

وفازت الفرق المضيفة حتى الآن 15 مرة من أصل 19 مباراة سابعة حاسمة، ليدرك بايسرز صعوبة المهمة الملقاة على عاتقه في ملعب يضج بصخب جماهير أوكلاهوما.

وكان امتياز أوكلاهوما قد انتقل عام 2008 إلى المدينة، وقبلها أحرز صاحب الامتياز السابق سياتل سوبرسونيكس اللقب في 1979.

"حمامات دم"

حذر هاليبورتون الذي خاض آخر مباراتين مصابا بعضلات ربلة ساقه اليمنى "مباراة سابعة جميلة ليست موجودة ضمن القاموس. هي أشبه بحمامات دم مروعة".

وتجنبا لـ"سم" التقارير المرافقة للنهائي، قال الموزع الموهوب "ستكون السرديات مسمومة نوعا ما... عندما نتخيل ما قد يعنيه هذا الأمر لفريقنا، مدينتنا، كيف سيكون إرثنا، حقيقة اننا لعبنا بشكل جيد حتى الآن وأن الضغط سيكون على ثاندر... لا ينبغي أن ننتبه إلى كل هذه القضايا".

ويتعين على ثاندر تعويض مباراة السادسة السيئة التي حسمها بايسرز على أرضه 108 91 وكانت الأسوأ له هذا الموسم الذي تصدر خلالها ترتيب الدور المنتظم مع 68 فوزا و14 خسارة، ما سمح له بالحصول على أفضلية خوض مباراة أكثر على أرضه في سلسلة النهائي.

لخص نجمه الكندي شاي غلجيوس ألكسندر "تتمحور هذه المباراة حول تحقيق كل ما حلمت به. إذا فزت، تحصل على كل شيء. وإذا خسرت، لا تحصل على شيء. الأمر بهذه البساطة".

"الجميع يريد الفوز"

بالنسبة للكاميروني باسكال سياكام أحد نجوم بايسرز الذي أحرز لقب الدوري مع توروتتو رابتورز عام 2019 "الأمر متروك لمن يرغب أكثر" بتحقيق الفوز، مضيفا "لقد تواجهنا بما يكفي، ولم يعد هناك أية أسرار بين الفريقين".

في المقابل، يأمل أوكلاهوما في الاستفادة من خبرة المباراة السابعة التي عاشها أمام دنفر ناغتس وعملاقه الصربي نيكولا يوكيتش في نصف نهائي المنطقة الغربية والتي حسمها بفارق كبير 125 93.

أما بايسرز، فسيتذكر فوزه الكبير 130 109 على نيويورك نيكس في المواجهة الحاسمة ضمن الدور الثاني عام 2024 على ملعب خصمه ماديسون سكوير غاردن.

قال أوبي توبين القادر على صنع الفارق من مركز البديل مع بايسرز "فريقنا متعطش، الجميع يريد الفوز".