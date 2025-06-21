الامارات | السوري عمر السومة سلاح الوداد المغربي لمواجهة "السيدة العجوز"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الوداد المغربي لاستعادة التوازن وتحقيق الفوز الأول في كأس العالم للأندية بكرة القدم في أميركا، عندما يواجه يوفنتوس الإيطالي "السيدة العجوز" الساعة الثامنة من مساء غدٍ الأحد، ضمن الجولة الثانية، فيما يأمل الهلال السعودي في استكمال انطلاقته القوية بقيادة مدربه الجديد الإيطالي سيموني إينزاغي عندما يواجه سالزبورغ النمساوي في الثانية من فجر الإثنين.

بعد خسارته أمام مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، يتطلع الوداد إلى نتيجة إيجابية والإبقاء على آماله في المنافسة على بطاقتي المجموعة السابعة بمواجهة يوفنتوس الإيطالي، لكن هذه المرة مستعيناً بالمهاجم السوري المخضرم عمر السومة الذي أشار عبر صفحات النادي على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن المباراة المقبلة ستكون الأولى له بقميص «نادي الأمة».