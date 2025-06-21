شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة الزمالك للتدريبات استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد أول يوليو، بعد عودة اللاعبين الأجانب بالفريق من إجازاتهم، والمقرر عودتهم 30 يونيو الجارى.

وحال إعلان الزمالك التعاقد مع المدير الفنى الجديد قبل نهاية يونيو سيتم عودة الأجانب من بلادهم وبدء فترة الإعداد للموسم الجديد قبل بداية يوليو، وبعد أيام من التعاقد مع المدير الفنى الجديد للفريق.

ويضع مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الرتوش الأخيرة للإعلان عن المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعدما تم تعيين جون إدوارد فى منصب المدير الرياضى، والذى سيكون من ضمن مهامه ملف التعاقد مع المدير الفنى واللاعبين.

ويرتب الزمالك لتكون الخطوة الثانية بعد الإعلان عن تعيين جون إدوارد هى الإعلان عن هوية المدير الفنى الجديد، لاسيما أن لجنة التخطيط اقتربت من حسم هذا الملف بالتعاون مع جون إدوارد.