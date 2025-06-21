شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني: "ممكن أشتغل مذيعة بعد الاعتزال ومبفكرش فى التمثيل" والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البطلة المصرية نور الشربيني ، بطلة العالم للاسكواش، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، عن الجانب الآخر من حياتها الشخصية خارج مجال الرياضة.

وأوضحت أنها من الممكن أن تعمل بمجال الإعلام بعد اعتزال الاسكواش، وجاءت تصريحات البطلة المصرية كالتالي:

ـ ما هو شعورك بعد تحطيم الأرقام القياسية في الاسكواش؟

الاسكواش أخذ حياتي كلها من أكثر من 20 سنة، والموضوع كبير وسعيدة جداً بكل النتائج التي قدمتها.

ـ حدثينا عن نور الشربيني خارج الملعب.. ماذا تفعلين في أوقات فراغك؟

أحاول تحقيق التوازن دائماً بين حياتي كلاعبة وحياتي الشخصية، وأحاول القيام بأمور مختلفة مع عائلتي وأصدقائي، كل المقربين مني ينتظرون أي وقت فاضي عندي لنقضيه سوياً.

ـ تخرجت فى كلية الإعلام.. هل نراك في المستقبل تقدمين برامج؟

بعد الاسكواش ممكن أكيد ممكن أفكر في الموضوع خاصة أنني أحب مجال الإعلام.

ـ هل كلية الإعلام كانت اختيارك من البداية أم فرضها عليك الاسكواش؟

كانت اختياري لأنني أحب مجال الإعلام واخترت مجال الدراسة بنفسي.

ـ ما هي المواد التي كنتي تحبينها؟

كنت أحب المواد التي لها علاقة بالحسابات في الثانوية العامة، وفي الإعلام كنت أحب المواد المتعلقة بالتصوير.

ـ كيف تعرفت على زوجك دكتور عمرو الحلو؟

تقابلنا صدفة في مؤتمر الشباب بالإسكندرية، كنت سيتم تكريمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو كان متواجد هناك وتقابلنا هناك وبدأنا بالتعرف على بعضنا البعض، بعدها التقينا في مناسبات مشتركة.

ـ حدثينا عن علاقتك بالمطبخ؟

طوال تواجدي بالبيت أحاول دائماً أطبخ، وأقوم بأعمال المنزل، ووالدتي قريبة مني وتساعدني في بعض الأمور.

ـ صورك عديدة مع الحيوانات الأليفة في منزلك حدثينا عن هذا؟

عندي ببغاء منذ أكثر من 7 سنوات علاقتي به مختلفة كأن عندك طفل في البيت، وأهلي بيهتموا بالكلاب.

ـ ما هي هواياتك خارج الملعب؟

أحب السفر والتسوق وقضاء الوقت مه صديقاتي.

ـ كاجوال أم فورمال؟

أي حاجة

ـ هناك علاقة مستمرة بين الفن والاسكواش.. هل تلقيت عروضاً فنية من قبل؟

لا لم أتلقى أي عروض، لا أعتقد أنني ممكن أدخل مجال الفن وصوتي وحش.

ـ ما هي أفضل الأكلات التي تجيدين طهيها؟

ليست الأكلات التي أحبها ولكني أقوم بالأكلات السهلة مثل المكرونة، لم أصل لمرحلة الأكلات التي أحبها واللي بحبه بروح أكله عند ماما.

ـ من هو ممثلك المفضل؟

أتابع كل الأفلام الحديثة والمسلسلات، أحمد عز، منى زكي، آسر ياسين.

ـ ومن هو مطربك المفضل؟

عمرو دياب.

ـ ما هي طقوسك قبل المباريات؟

بحب أسمع مزيكا.