شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعتمد تشكيل لجنة الكرة برئاسة محمد عمر والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى تشكيل لجنة الكرة عقب الاجتماع الذي عقده محمد أحمد سلامة، القائم بأعمال رئيس النادى مع محمد عمر رئيس اللجنة.

وجاء تشكيل لجنة الكرة على النحو التالي:

محمد عمر - رئيسا للجنة

سيد كروان - عضوا

عيد أحمد - عضوا

يوسف حمدى - عضوا

إيهاب جابر - مقررا للجنة

من جانبه، طالب محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى جماهير الاتحاد السكندري الوفية الوقوف خلف ناديهم ومساندته، لأن الاتحاد السكندرى ليس مجرد ناد، بل كيان كبير يجمعنا جميعا تحت رايته، ويستحق منا جميعا التضحية والعمل من أجل عودته إلى مكانته التي تليق بتاريخه وجماهيره.

وأشار محمد عمر أن أعضاء اللجنة جميعا سوف يعملون متطوعين ، فهم من أبناء نادي الاتحاد السكندري الأوفياء، وقد لبوا النداء من منطلق الانتماء والمسؤولية تجاه هذا الكيان العريق ، وسيعمل الجميع من أجل دعم نادي الاتحاد السكندرى في هذه المرحلة الهامة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.