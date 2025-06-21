شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات ريبيرو تكشف سر "فسحة" الـ4 ساعات للاعبي الأهلي فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

جاءت الجولة الترفيهية التي قام بها لاعبو الأهلي أمس، الجمعة، فى أحد المولات التجارية بولاية نيوجيرسي الأمريكية، بناءً على طلب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، والذي طلب خروج اللاعبين من مقر إقامتهم من أجل النُزهة.

وخسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة مساء الخميس، في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا، وهي الخسارة التي تضاءلت معها فرص الأحمر فى التأهل لدور الـ16 من البطولة.

ويحتاج الأهلي للفوز على بورتو البرتغالي بفارق هدفين، على أن يخسر إنتر ميامي الأمريكي من بالميراس بفارق هدفين أو أكثر من أجل التأهل للدور التالي.

وقال مصدر في الأهلي، إن الجولة الترفيهية التي قام بها لاعبو الفريق عقب الخسارة من بالميراس جاءت بتعلميات مُباشرة من ريبيرو، الذي أصر على هذه النُزهة من أجل كسر حالة الملل فى معسكر الفريق، وحتى يخرج اللاعبون من الحالة النفسية السيئة التي انتابتهم بسبب تضاؤل فرص التأهل لدور الـ16 عقب التعادل السلبي مع إنتر ميامي ثم الخسارة من بالميراس.

وأضاف المصدر، أن المدرب الإسباني طالب بأن يقوم لاعبو الفريق بتغيير الأجواء، خاصة أن الفريق متواجد فى أمريكا منذ أكثر من أسبوعين، لذا منحهم 4 ساعات على سبيل "الفُسحة" ذهبوا خلالها إلى مول تجاري كبير في أمريكا ثم عادوا إلى فندق الإقامة.



بن شررقى



زيزو

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ترتيب مجموعة الأهلي

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندي ، وتقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وأستهل الأهلي مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.