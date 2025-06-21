شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لـVAR فى مباراة مان سيتى والعين الإماراتى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الحكم الدولى محمود عاشور كحكم فار رئيسي في مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي والعين الإماراتي فجر الإثنين المقبل، بكأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

عاشور ممثل للتحكيم المصري في البطولة ضمن 24 حكمًا لتقنية الفيديو في النسخة التي اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي برئاسة الإيطالي بيير لويجي كولينا لإدارتها 117 حكمًا من 41 دولة بواقع 35 حكمًا للساحة و58 حكمًا مساعدًا.

جدير بالذكر أن عاشور (10 أكتوبر 1976) فرض نفسه كواحد من أهم وأفضل حكام تقنية الفيديو في أفريقيا والوطن العربي في الفترة الأخيرة ، حيث تألق في أمم أفريقيا الماضية بكوت ديفوار وشارك في 10 مباريات منها المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو وكذلك المباراة النهائية بين "الأفيال البرتقالية" ونيجيريا ، كما شارك في دورة باريس الأولمبية 2024 ومن قبلها دورة طوكيو 2020 وبعدها كأس الخليج الأخيرة بدولة الكويت 2024 ، علماً بأنه بدأ مسيرته في الدرجة الأولى عام 2008 وتقلد الشارة الدولية عام 2011.

وسجل محمود عاشور إسمه ضمن كبار الحكام فى تاريح التحكيم المصرى، حيث شارك فى تحكيم دورتين للألعاب الأولمبية و5 بطولات أمم أفريقيا وبطولة كأس العالم للأندية.