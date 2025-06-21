شكرا لقرائتكم خبر عن 3 غيابات فى صفوف الأهلي قبل مواجهة بورتو الحاسمة بالمونديال.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد الأهلى جهود ثلاثة من أهم لاعبيه فى مباراة بورتو البرتغالى بالجولة الثالثة لدور المجموعات، والمقرر لها فجر الثلاثاء المقبل فى مدينة نيوجيرسى، وهم إمام عاشور بعدما أجرى جراحة بكسر فى الترقوة، بجانب استمرار غياب طاهر محمد طاهر عن لقاء بورتو بسبب الإصابة بشد فى منشأ العضلة الأمامية.

كما تأكد غياب مروان عطية لاعب خط وسط النادي الأهلي بداعي الإيقاف، نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل على إنذار فى مواجهة إنتر ميامي الأولى، وآخر أمام بالميراس في الدقيقة 79.

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وتقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.