شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يهزم إسبانيا فى بطولة العالم ببولندا والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب شباب كرة اليد ، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره الإسبانى بنتيجة 30-29 فى ختام لقاءات دور المجموعات ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجارى ليتأهل إلى الدور الرئيسى محققا العلامة الكاملة .

ونجح منتخبنا فى تحقيق فوزين فى أول جولتين على السعودية والبحرين، وحجز تذكرة التأهل إلى الدور المقبل.

جاءت قائمة منتخب شباب اليد كالتالى: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.