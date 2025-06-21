شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للظهور بملابس جديدة الموسم المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مجلس إدارة نادى الزمالك للإعلان عن التعاون مع شركة الملابس الجديدة قبل انطلاق الموسم المقبل، وذلك خلال اليومين المقبلين، بعد الانتهاء من ملف الإعلان عن تعيين المدير الرياضى الجديد جون إدوارد.

ومن المنتظر ظهور فريق الكرة بنادي الزمالك بملابس جديدة الموسم المقبل، كما ستظهر الفرق الجماعية بمختلف الألعاب بنفس الطقم وليس فريق الكرة فقط.

واستعرض مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، التوصيات والخطة النهائية المقدمة من لجنة التخطيط والتطوير بخصوص ملف إعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالكامل فى النادى خلال الفترة المقبلة.

وأعلن المجلس تقديره للدور الذى قامت به اللجنة منذ توليها المهمة، مع استمرار أعضاء اللجنة كمستشارين لمجلس إدارة النادى.

واتخذ مجلس الإدارة بالإجماع القرارات التالية:

أولاً: تعيين السيد/ جون إدوارد مديرا رياضياً لقطاع كرة القدم فى النادى، على أن يكون مسؤولاً عن إدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم.

ثانياً: منح السيد/ جون إدوارد كافة الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم فى النادى، والتعامل مع مختلف ملفات كرة القدم، وسط رغبة كبيرة فى الاستفادة من قدراته لتحقيق الأهداف المطلوبة وبما يلبى طموحات جماهير الزمالك.

ثالثاً : التأكيد على أن أى أخبار رسمية تخص قطاع كرة القدم فى النادى بما فيها الفريق الأول ستكون على لسان المدير الرياضى للزمالك أو المتحدث الرسمى للنادى فقط، مع التنبيه بأن مجلس الإدارة لن يقف ساكناً أمام أى محاولات للزج بالزمالك كطرف فى صناعة أكاذيب هدفها بث الفرقة والانقسام بين صفوف الجماهير.

وأكد مجلس إدارة نادى الزمالك أنه يعى ويستمع إلى أصوات جماهيره الوفية التى ضربت مثالاً رائعاً فى الحب والانتماء الحقيقى لناديها كعادتها دوماً، ولن يدخر المجلس جهداً فى سبيل استمرار الزمالك على منصات البطولات بعد أن توج قبل أيام بطلاً لكأس مصر للمرة ال 29 فى تاريخه.