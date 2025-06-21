شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يبحث مع معاونيه تحديد ظهير الأهلي الأيسر أمام بورتو بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الإسباني خوسيه ريبيو المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع معاونيه، على هامش مران اليوم، السبت، لحسم اللاعب الذي سيقود الجبهة اليسرى في مباراة بورتو البرتغالي فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا.

وشارك أحمد نبيل كوكا أساسياً في مباراة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح البطولة، والتي انتهت بالتعادل السلبي ثم غاب عن لقاء بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية للإصابة، وشارك الظهير المغربي يحيى عطية الله بدلاً منه في هذه المباراة التي خسرها الأهلي بثنائية نظيفة.

وتماثل كوكا للشفاء من الإصابة وشارك في مران أمس، الجمعة، وأكد الجهاز الطبي للفريق إن اللاعب بات جاهزاً للشاركة في المباريات حال اعتماد الجهاز الفني عليه.

ويلعب يحيى عطية الله للأهلي على سبيل الإعارة قادماً من نادي سوتشي الروسي وستنتهي الإعارة بنهاية كأس العالم للأندية، ورفض مسئولو الأهلي شراء اللاعب نهائياً واستقروا على عودته لناديه الروسي بعد المونديال الحالي.

ومن المقرر أن يُحدد المدرب الإسباني مع جهازه المعاون اللاعب الذي سيقود الجبهة اليُسرى في مباراة بطل البرتغال التي يحتاج الأهلي للفوز فيها بأكثر من هدفين، وانتظار خسارة إنتر ميامي من بالميراس بأكثر من هدفين من أجل التأهل لدور الـ16 في البطولة.

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ترتيب مجموعة الأهلي

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندي ، وتقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وأستهل الأهلي مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.