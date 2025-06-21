شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صلاح لاعب البنك الأهلى على رادار الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

دخل هشام صلاح، لاعب فريق البنك الأهلى، دائرة اهتمامات مسئولى الزمالك لضمه إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى الحالي.

ويرغب مسئولو الزمالك فى ضم هشام صلاح فى ظل الحاجة لتدعيم صفوف الأبيض بلاعبين فى مركز الظهير الأيمن، حيث تم الدخول في مفاوضات مع عدة لاعبين فى مركز الظهير الأيسر، وبدأت المفاوضات مع هشام صلاح لتدعيم الفريق بظهير أيمن متميز.

وبدأت المفاوضات مع البنك الأهلى نظرا لإرتباط اللاعب بعقد مع ناديه حتى 2028، ويتبقى قرار البنك من حيث الموافقة على رحيل اللاعب للزمالك من عدمه خاصة وأن البنك الأهلى سبق ورفض ترك لاعبيه أو الاستغناء عنهم فى ظل رغبتهم في المنافسة على البطولات.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين سواء من أندية الدورى المصرى الممتاز أو لاعبين أجانب يتم التفاوض معهم فى الوقت الحالي، ليعود الفريق للمنافسة على البطولات المختلفة سواء المحلية أو الأفريقية.