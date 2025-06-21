7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 21 يونيو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، دخول 4 مرشحين لتدريب المصري فى الموسم الجديد أبرزهم جاريدو، ورفض الزمالك التفريط فى لاعبى القوام الأساسى قبل التعاقد مع مدير فنى جديد.

الزمالك يرفض التفريط فى لاعبى القوام الأساسى قبل التعاقد مع مدير فنى جديد

حسمت لجنة التخطيط بنادى الزمالك موقفها بشأن مستقبل لاعبي الفريق الأساسيين، برفض التفريط في أي لاعب من القوام الرئيسي للفريق خلال الفترة الحالية، وذلك قبل الإعلان رسميًا عن التعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق في الموسم المقبل.

تواصل مسئولو النادي المصري، خلال الساعات الأخيرة، مع عدة مدربين لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الموسم المقبل، بعد توجيه الشكر لكل من التونسي أنيس بوجلبان نظراً لتراجع النتائج، ومن بعده ميمي عبد الرازق والذي قاد الفريق فى آخر جولتين فى الدوري قبل أن يتم تعيينه رئيساً للجنة التخطيط بالنادي البورسعيدي.

نفى مصدر بالنادى الأهلى الأنباء التى ترددت حول رغبة ناديه فى الاستغناء عن جهود المغربى أشرف داري مدافع الفريق عقب انتهاء منافسات كأس العالم للأندية.

استقر مسؤولو رابطة الأندية المصرية المحترفة على اقامة مباريات كأس عاصمة مصر خلال فترة التوقف الخاصة بمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الامم الأفريقية ، علي ان تقام مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر خلال شهر ديسمبر .

تتمسك إدارة نادى بيراميدز ببقاء مصطفى فتحي جناح الفريق، حتى نهاية عقده، رافضة كل العروض أو محاولات التفاوض بشأن رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة تؤكد تمسك إدارة الفريق السماوى بنجومه الأساسيين.

الزمالك يجهز قائمة الراحلين بالموسم الجديد خلال الساعات القادمة