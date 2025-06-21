شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل منتخب شباب اليد مع إسبانيا 16-16 فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تعادل منتخب شباب كرة اليد ، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، مع نظيره الإسبانى بنتيجة 16-16 فى ختام لقاءات دور المجموعات ببطولة العالم، المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجارى.

ونجح منتخبنا فى تحقيق فوزين فى أول جولتين على السعودية والبحرين، وحجز تذكرة التأهل إلي الدور المقبل، ولكنه اليوم فى صدام قوي أمام نظيره الإسباني لحسم صدارة المجموعة.

جاءت قائمة منتخب شباب اليد كالتالى: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.