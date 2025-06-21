شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يعالج أزمة هبوط أداء الأهلي بدنياً فى الشوط الثانى قبل مواجهة بورتو والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى للنادى الأهلى، على علاج أزمة هبوط أداء فريقه فى الشوط الثانى من عمر مبارياته الأخيرة، والتى ظهرت بوضوح فى مباراتى إنتر ميامي الأمريكى وبالميراس البرازيلى، وذلك قبل مواجهة بورتو البرتغالى فى كأس العالم للأندية.

ريبيرو طلب من جهازه المعاون وضع تدريبات وأحمال جديدة لتدارك أزمة هبوط المستوى البدني للاعبين بعد سلسلة اجتماعات عقدها الطرفان.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج للفوز على بورتو بفارق هدفين، مع خسارة إنتر ميامي الأمريكي أمام بالميراس في الجولة الأخيرة، لضمان التأهل إلى دور الـ16.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.