شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خطة الزمالك لهيكلة كرة القدم بعد تعيين جون إدوارد والان مع تفاصيل الخبر

تسعى إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلال المرحلة المقبلة لحسم خطة هيكلة كرة القدم بعد تعيين جون إدوارد المدير الرياضى للفريق، لوضع تصور تصحيح الأوضاع.

ج..أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك ، أن لجنة التخطيط برئاسة حسين لبيب وعمرو الجناينى وحازم إمام وأحمد حسام ميدو مستمرة فى عملها ولكن بشكل استشارى فقط، وليس بشكل تنفيذى، على أن يتم منح جون إدوارد المدير الرياضى الجديد الملف التنفيذي.

ج..حسمت لجنة التخطيط بنادى الزمالك موقفها بشأن مستقبل لاعبي الفريق الأساسيين، برفض التفريط في أي لاعب من القوام الرئيسي للفريق خلال الفترة الحالية، وذلك قبل الإعلان رسميًا عن التعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق في الموسم المقبل.

ج.. يضع مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، الرتوش الأخيرة للإعلان عن المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعدما تم تعيين جون إدوارد فى منصب المدير الرياضى، والذى سيكون من ضمن مهامه ملف التعاقد مع المدير الفنى واللاعبين.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك، خلال ساعات، عن المدير الفنى فى ظل انتهاء الملف خلال الساعات الماضية فى سرية تامة، بعدما تم الإعلان عن تعيين جون إدوارد فى منصب المدير الرياضى بشكل رسمى.

ج..يجهز مسئولو نادى الزمالك قائمة الراحلين عن الفريق بالموسم الجديد خلال المرحلة المقبلة، بعد تعيين جون إدوارد لإعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالكامل فى النادى خلال الفترة المقبلة.

ج..حدد الزمالك مطلع شهر يوليو المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، الذى سينطلق 8 أغسطس، حيث ترتب لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء لبداية فترة الإعداد قبل الموسم بوقت كافٍ.