شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم انتقال عمر الساعي وخالد عبد الفتاح للبنك بعد مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

رحّب مسئولو النادي الأهلي بانتقال ثنائي الفريق عمر الساعي وخالد عبد الفتاح إلى نادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لعدم حاجة الفريق لجهودهما، خاصة الساعي الذي خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بشكل تام.

ولم يسافر عمر الساعي إلى أمريكا للمشاركة فى بطولة كأس العلم للأندية المقامة حالياً هناك لأسباب فنية، وتلقى اللاعب عدة عروض أبرزها من البنك الأهلي، كما ارتبط اسم خالد عبد الفتاح هو الآخر بالانتقال إلى البنك الأهلي، بالرغم من سفره مع الأهلي إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم الأندية.

ولم يشارك خالد عبد الفتاح فى مباراتي إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي فى الجولتين الأولى والثانية من البطولة العالمية، واللتين انتهيتا بالتعادل السلبي في الأولى وخسارة الأحمر بثنائية نظيفة فى الثانية.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلي مع نظرائهم فى البنك مصير صفقة انتقال عمر الساعي وخالد عبد الفتاح عقب بطولة كأس العالم للأندية.

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ترتيب مجموعة الأهلي

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندي ، وتقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وأستهل الأهلي مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.