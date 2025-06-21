شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتراجع عن ضم حمدي فتحي نهائياً ويُنهي مشواره بعد مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

تراجع مسئولو النادي الأهلي عن مُخاطبة نادي الوكرة القطري لشراء حمدي فتحي لاعب الفريق بشكل نهائي، بعد انتهاء استعارته بنهاية كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا.

ورغم أن البعض داخل الأهلي طالب بضم حمدي فتحي نهائياً بعد انتهاء استعارته، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء تراجعوا عن هذه الفكرة بسبب ارتفاع سن اللاعب (31 عاماً)، كما أن مستواه تراجع بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر بوضوح خلال مشاركته الحالية مع الفريق فى كأس العالم للأندية، فضلاً عن أن خط وسط الأهلي يضم حالياً لاعبين أكفاء ولا يحتاج تدعيماً.

وبذلك سيعود حمدي فتحي إلى ناديه القطري بعد انتهاء منافسات الأهلي فى كأس العالم للأندية.

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ترتيب مجموعة الأهلي

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندي ، وتقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وأستهل الأهلي مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.