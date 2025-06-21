شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي "المحلة" يخرج من حسابات الزمالك فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

خرج محمد أشرف بن شرقى، لاعب فريق غزل المحلة ، من حسابات مسئولى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد المفاوضات التى خاصها الأبيض خلال الأيام الماضية مع اللاعب وناديه.

وأصبح محمد أشرف بن شرقى بعيداً عن الانضمام للزمالك فى ظل المطالب المالية للمحلة للاستغناء عن اللاعب، حيث يرتبط بعقد مع ناديه، بالإضافة إلى دخول أندية أخرى فى مفاوضات مع المحلة.

وكان الزمالك يرغب فى ضم بن شرقى، في ظل سنه الصغيرة وتألقه مع فريقه، والحاجة إلى خط وسط بالفريق، وبالفعل رحب اللاعب بالانتقال للزمالك، وأخطرهم أنه ملتزم بعقده مع ناديه على أن يكون انتقاله من خلال المحلة، وبالفعل دخلت لجنة التخطيط بالزمالك في مفاوضات مع إدارة المحلة، وكان يتبقى الاتفاق على المقابل المادى نظير رحيل اللاعب إلى ميت عقبة فى الصيف لكن مطالب المحلة حالت دون إتمام الصفقة.