شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن مهاجم محلي.. أسامة فيصل المُرشح الأول والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو النادي الأهلي عن صفقة هجومية لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالتات الصيفية الجارية، وكثّف أكثر من مسئول فى القلعة الحمراء اتصالاتهم مع أكثر من مهاجم محلي للانتقال للقلعة الحمراء قبل بدء الموسم الجاري.

وينوي الأهلي حسم هذا الملف بعد العودة من أمريكا وانتهاء المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

ورغم امتلاك الأهلي الثنائي الهجومي القوي وسام أبو علي وجراديشار، إلا أن النادي يرغب في ضم مهاجم ثالث تحسباً لرحيل وسام أو جراديشار فى أي وقت، كما أن مسئولى القلعة الحمراء يرغبون فى تدعيم الفريق بمهاجم صغير السن.

وقال مصدر فى الأهلي، إن أسامة فيصل مهاجم نادي البنك الأهلي هو المُرشح رقم واحد بالنسبة للإدارة الأهلاوية للتعاقد معه الصيف الجاري، ويلقى اللاعب قبول كثيرين فى القلعة الحمراء، ويأتي بعده عمرو ناصر مهاجم فاركو.

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ترتيب مجموعة الأهلي

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندي ، وتقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

واستهل الأهلي مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.