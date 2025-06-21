شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينقل معسكر الفريق من القاهرة إلى بور فؤاد فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادي المصري نقل معسكر تدريب الفريق من القاهرة إلى مدينة بور فؤاد، ليكون قريباً من جماهير بورسعيد، لاستغلال الحضور الجماهيري في دعم وتحفيز اللاعبين.

ومن المقرر أن يخوض المصري تدريباته بمعسكره بأحد الأكاديميات الخاصة في مدينة بور فؤاد خلال الفترة المقبلة، بعد تعيين المدير الفني الجديد للفريق.

وتواصل مسئولو النادي المصري، خلال الساعات الأخيرة، مع عدة مدربين لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الموسم المقبل، بعد توجيه الشكر لكل من التونسي أنيس بوجلبان نظراً لتراجع النتائج، ومن بعده ميمي عبد الرازق والذي قاد الفريق فى آخر جولتين فى الدوري قبل أن يتم تعيينه رئيساً للجنة التخطيط بالنادي البورسعيدي.

وكشف مصدر مسئول بالنادي المصري ، أن الساعات الأخيرة شهدت تواصلاً مع 4 مدربين وهم التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لوفاق سطيف الجزائري، والإسباني كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق، اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق، بالإضافة إلى التونسي نور الدين المدير الفني لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ووجه المصري الشكر للتونسي فخر الدين بن يوسف بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي، دون تجديده، كما استقر مسئولو على رحيل 4 لاعبين آخرين وهم، النيجيري جون إيبوكا، السنغالي بابا بادجي، الغاني ليتسويل أمانونكا، والغيني أمادو باه.

كما استقر مجلس إدارة النادي المصري على تدعيم الفريق البورسعيدي بـ8 صفقات جديدة على الأقل من بينهم عدد من اللاعبين الأجانب المميزين، استعداداً للموسم المقبل والمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.