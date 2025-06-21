شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرحب ببيع أحمد عبد القادر فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

رحّب مسئولو النادي الأهلي بانتقال أحمد عبد القادر لاعب الفريق نهائياً إلى أي من الأندية التى تتفاوض معه حالياً، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد عبد القادر للأهلي بعد انتهاء إعارته لنادي قطر القطري لمدة موسم، غير أن اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني ولم يسافر مع البعثة إلى أمريكا للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً هناك.

وارتبط اسم عبد القادر بالكثير من العروض المحلية والخارجية خلال الموسم المقبل، ولم يمانع مسئولو القلعة الحمراء فى رحيل اللاعب لأحدها بشكل نهائيا، وليس على سبيل الإعارة، ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلي مع عبد القادر مصير هذه العروض خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ترتيب مجموعة الأهلي

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندي ، وتقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وأستهل الأهلي مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.