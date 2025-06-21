شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يحدد 24 يونيو للاجتماع السنوى لمناقشة تعليمات الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة خالد فتحى، 24 يونيو الجارى موعداً لانعقاد الاجتماع السنوى العام للاتحاد، بحضور مندوبى الأندية، وذلك مقر الاتحاد بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشهد الاجتماع مناقشة تعليمات الموسم الجديد ونظام مسابقات كافة المرحلة السنية.

واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد على انطلاق بطولة دوري المحترفين والمرتبط لرجال كرة اليد للموسم المحلي الجديد 2025-2026، أول سبتمبر المقبل كموعد مبدئي لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي للمنتخب لبحث الأجندة الدولية.

وتم تقسيم الفرق إلي 9 أزواج كالتالي.

الأهلي يقابله العبور حسب التوزيع الجغرافي والزمالك مع الترسانة وسبورتنج يقابل أصحاب الجياد والبنك الأهلي مع الأوليمبي وطلائع الجيش مع الشمس والزهور مع المعادي وهليوبوليس مع القناة والجزيرة مع الطيران.

وحدد مسئولو اتحاد كرة اليد 29 يونيو الجارى موعداً لفتح باب القيد فى الموسم الجديد 2025- 2026، لأندية المحترفين ليستمر حتى 2 يوليو المقبل.

ويقام الموسم الجديد بمشاركة 18 فريقا على مرحلتين، حيث يقام الدور الأول بنظام الدورى من دور واحد على أن تشهد المرحلة الثانية تقسيم الأندية إلى مجموعتين من الأول إلى الثامن لتحديد البطل ومن التاسع إلى 18 لتحديد الهبوط.