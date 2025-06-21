شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات تجديد عقد عبد الله السعيد مع نادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الساعات القليلة القادمة تواصل جون ادوارد المدير الرياضى الجديد لنادى الزمالك مع عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول بالنادى، لعقد جلسة للاتفاق على تجديد عقد اللاعب مع الأبيض، حيث انتهى عقده بنهاية الموسم المنقضى.

ومن المقرر أن يعقد جون إدوارد جلسة مع السعيد بعد عودة الأخير من ألمانيا، لتحديد مطالب اللاعب النهائية، وكذلك تقديم عرض الزمالك بما يتناسب مع إمكانيات اللاعب، فى محاولة للوصول إلى نقطة اتفاق فى هذا الملف.

وكان عبدالله السعيد طلب التجديد مقابل 35 مليون فى الموسم على أن يكون العقد الجديد لمدة موسمين، بينما عرض الزمالك 25 مليون ليكون العقد لمدة موسم واحد فقط، ورحب اللاعب بالتجديد موسم وكان يتبقى الاتفاق على المقابل المادى.

وكان مجلس الزمالك أعلن أمس تولى جون ادوارد منصب المدير الرياضى لقطاع كرة القدم فى النادى، على أن يكون مسؤولاً عن إدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم، ومنحه كافة الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم فى النادى، والتعامل مع مختلف ملفات كرة القدم، وسط رغبة كبيرة فى الاستفادة من قدراته لتحقيق الأهداف المطلوبة وبما يلبى طموحات جماهير الزمالك.