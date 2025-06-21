شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يعود لتشكيل الأهلي أمام بورتو البرتغالى بفرمان ريبيرو والان مع تفاصيل الخبر

قرر الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى للنادى الأهلى، الدفع بالمغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة بورتو البرتغالى المقبلة.

وشارك أشرف بن شرقى بديلا فى مباراة الأهلى الأخيرة أمام بالميراس البرازيلى، ونجح فى تغيير الشكل الهجومى للمارد الأحمر رغم الخسارة بهدفين دون رد.

واستقر ريبيرو على الدفع باللاعب من بداية لقاء بوروتو بدلا من جلوسه على دكة البدلاء، كما حدث فى مباراة إنتر ميامى وبالميراس البرازيلى؛ للاستفادة من قدراته الهجومية فى هز شباك بطل البرتغال وتسجيل هدف الأهلى الأول بالبطولة.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.