شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز قائمة الراحلين بالموسم الجديد خلال الساعات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

يجهز مسئولو نادى الزمالك قائمة الراحلين عن الفريق بالموسم الجديد خلال المرحلة المقبلة، بعد تعيين جون إدوارد مؤخرا مديرا رياضيا للفريق لإعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالكامل فى النادى خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد سالم المتحدث باسم نادى الزمالك، "جون إدوارد قدم تصورا كاملا لمجلس إدارة النادي فيما يخص قطاع كرة القدم، وإعلان تعيينه اليوم هى أول الخطوات، وستكون هناك أخبار سارة لجماهير الزمالك في المرحلة المقبلة".

وأضاف سالم، "هناك رؤية وتحليل وتقارير تم دراستها لاحتياجات الفريق استعدادا للموسم المقبل، وجون إدوارد لديه كل المعلومات عن الفريق وسيكون هناك قرارات سيتم اصدراها خلال الفترة القادمة".

وأوضح أن "جون إدوارد لديه رؤية وسيرة ذاتية قوية للغاية ولديه طموحات تليق بنادي الزمالك وأيضا لديه مشروع كامل للقلعة البيضاء".