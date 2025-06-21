شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يعسكر فى بورسعيد بقيادة الكيرجستانى مادجينوف المدير الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

دخل منتخب المصارعة الحرة معسكرا مغلقا فى بورسعيد استعدادا للبطولات الدولية القادمة، على أن يستمر المعسكر حتى نهاية أغسطس المقبل، بقيادة الكيرجستانى مادجينوف المدير الفنى الجديد للمنتخب.

وتعاقد اتحاد المصارعة مع الكيرجستانى مادجينوف لقيادة المنتخب خلال البطولات القادمة، فى ظل خبراته الكبيرة حيث قاد منتخب كيرجستان ببطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وباريس 2024.

كان محمد مصطفى لاعب منتخب المصارعة أعلن اعتزاله اللعب وطي صفحة مسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات.

جاء هذا الإعلان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث عبر محمد مصطفى عن مشاعره تجاه هذه اللحظة التي طالما تمنى ألا تأتي.