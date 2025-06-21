شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الفرق الأربعة بمواعيد دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أرسل اتحاد الكرة خطابات الي الفرق الأربعة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا و هي ناديي الأهلي و بيراميدز ، و الفريقين المشاركين في بطولة الكونفدرالية و هما الزمالك و المصري بمواعيد مباريات البطولة في الموسم الجديد ، حيث أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم انطلاق بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر 2025، وذلك بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين شهر أغسطس المقبل.

وحدد الاتحاد الأفريقي مواعيد البطولة على النحو التالي: إقامة الدور التمهيدي الأول الذهاب 19-21 سبتمبر و مباريات الإياب 26-28 سبتمبر.

كما تحدد الدور التمهيدي الثاني أيام 17-19 أكتوبر و 24 - 26 أكتوبر ، بينما تقام مباريات دور المجموعات:

الجولة الأولى: 21-23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28-30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23-25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير– 1 فبراير 2026 ، و الجولة الخامسة: 6-8 فبراير 2026 و الجولة السادسة: 13-15 فبراير 2026 .

كما تحدد اقامة مباريات ربع النهائي



الذهاب: 13-15 مارس 2026 و الإياب: 20-22 مارس 2026 ، و مباريات نصف النهائي ، الذهاب 10-12 إبريل 2026 و الإياب: 17-19 إبريل 2026 ، و النهائي خلال الفترة من 8 و24 مايو 2026 .

كما حدد كاف مواعيد تسجيل اللاعبين حيث تكون فترة القيد الأولى للدور التمهيدي من 1 أغسطس 2025 حتى 31 أغسطس 2025 و فترة القيد الثانية للدور التمهيدي الثاني من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025.



فترة القيد لمرحلة المجموعات من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر ، و فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والمواجهات الإقصائية من 1 يناير 2026 حتى 31 يناير 2026.