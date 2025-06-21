شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يدرس مباراتى بورتو أمام ميامى وبالميراس قبل لقاء الفرصة الأخيرة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للنادى الأهلى على دراسة مباراتى بورتو البرتغالى أمام بالميراس البرازيلى وإنتر ميامى الأمريكى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل البرتغال، بحثاً عن تحقيق الانتصار للمارد الأحمر فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وأصبح مصير الأهلي ومعه بورتو متوقفا على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس في المقام الأول، حيث إن انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معا إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.