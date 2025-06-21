شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات نجم الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ33 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل حسين الشحات صانع ألعاب النادى الأهلى، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ33، حيث إنه من مواليد 21 يونيو 1992، ويرتبط الشحات بقصة عشق فريدة مع القلعة الحمراء فهو يشجع الأهلى منذ نعومة أظافره وضحى بالكثير من أجل ارتداء القميص الأحمر.

بدأ اللاعب مسيرته الكروية بنادى الشرقية للدخان وكان قريبا من الأهلى بعد اختياره عن طريق محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى، لكن الأهلى تراجع عن التعاقد مع الشحات ليتجه اللاعب للمقاصة عام 2014 ولمدة 4 مواسم، ويبزغ نجمه مع الفريق الفيومى قبل أن ينتقل للعين الإماراتى ثم ينضم للأهلى ويصبح صائد الأهداف الجميلة.

وإجمالا.. شارك حسين الشحات في 271 مباراة مع الأهلى بكل البطولات سجل خلالها 61 هدفاً وصنع 58، وحصد الشحات مع المارد الأحمر بطولة الدوري خمسة وكأس مصر ثلاثة مرات والسوبر المصري أربعة مرات ودوري أبطال أفريقيا أربعة مرات والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية ثلاثة مرات.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية وهو أكثر لاعب مشاركة فى هذه البطولة برصيد 17 مباراة كما أنه من هدافى كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف.

وكان الشحات قد شارك لأول مرة في مونديال الأندية عام 2018 مع فريق العين الإماراتي، وقاده حينها للوصول إلى المباراة النهائية، وتحقيق الميدالية الفضية.

ومع انتقاله إلى الأهلي، أصبح عنصرًا أساسيًا في كل مشاركات الفريق بكأس العالم للأندية، حيث شارك في نسخ أعوام 2020، 2021، 2022، 2023، وأخيرًا 2025.