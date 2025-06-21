ماذا يحتاج الأهلي للتأهل في كأس العالم للأندية 2025 بالجولة الاخيرة أمام بورتو ؟

وضع الأهلي نفسه في موقف صعب بخسارته أمام بالميراس البرازيلي في ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

وأصبح مصير الأهلى ومعه بورتو متوقفا على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس في المقام الأول، حيث إن انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معا إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي.

بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية في المجموعة، يحتاج الأهلي لتجاوز إنتر ميامي في الترتيب ليحصد بطاقة التأهل الثانية، حيث أنه لن يتمكن من تجاوز بالميراس، لتفوق الأخير عليه في المواجهات المباشرة.

وينبغي على الأهلي الفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة لرفع رصيده إلى 4 نقاط، حيث أن تعثره سواء بالتعادل أو الخسارة يعني خروجه مبكرا.

ويحتاج الأهلي لخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس في الجولة الأخيرة بفارق هدفين أو أكثر، لكي يضمن التأهل إلى ثمن النهائي.

جدير بالذكر أنه في حالة تساوي النقاط، يتم الاحتكام أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة في المباريات بين الفرق المعنية.