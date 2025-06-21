شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الأهلي للتأهل في كأس العالم للأندية 2025 بالجولة الاخيرة أمام بورتو ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالسبت، 21 يونيو 2025 07:00 ص
وضع الأهلي نفسه في موقف صعب بخسارته أمام بالميراس البرازيلي في ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.
وأصبح مصير الأهلى ومعه بورتو متوقفا على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس في المقام الأول، حيث إن انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معا إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي.
بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية في المجموعة، يحتاج الأهلي لتجاوز إنتر ميامي في الترتيب ليحصد بطاقة التأهل الثانية، حيث أنه لن يتمكن من تجاوز بالميراس، لتفوق الأخير عليه في المواجهات المباشرة.
وينبغي على الأهلي الفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة لرفع رصيده إلى 4 نقاط، حيث أن تعثره سواء بالتعادل أو الخسارة يعني خروجه مبكرا.
ويحتاج الأهلي لخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس في الجولة الأخيرة بفارق هدفين أو أكثر، لكي يضمن التأهل إلى ثمن النهائي.
جدير بالذكر أنه في حالة تساوي النقاط، يتم الاحتكام أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة في المباريات بين الفرق المعنية.
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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية
وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.
وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.
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