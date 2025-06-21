شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق المرتقبة أمام بورتو البرتغالي في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا، لأنها ستكون حاسمة بشأن تأهل الفريق لدور الـ16، وإن كان ذلك سيكون مُرتبطاً بنتيجة مباراة إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي بالجولة ذاتها والتي ستقام في نفس التوقيت.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

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واستهل الأهلي مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي الأمريكي في مباراة الافتتاح، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.

وتقام مباراة الأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.